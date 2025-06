"Te pongo el sueldo que necesites": Más Vale Tarde destapa el mercado negro de nóminas falsas para facilitar el alquiler

La situación del mercado del alquiler es cada vez más dramática. En muchos casos, ni siquiera con sueldos por encima de la media es suficiente para lograr acceder a una vivienda. Ante esta situación ha surgido un nuevo negocio que ha destapado Más Vale Tarde, el de las empresas que ofrecen falsificar contratos de trabajo y nóminas para acreditar ante las inmobiliarias unos salarios mucho más altos de los reales.

Por eso, contactamos con una persona que nos asegura que, de un día para otro, podemos tener toda la documentación que necesitamos para entrar en un piso sin que, según asegura, el propietario lo pueda detectar. "Eso de un día para otro se puede tener hecho", afirma ante nuestra pregunta.

Con ese documento se podría alquilar una vivienda burlando la vía legal y engañando al propietario. Nos piden 125 euros para falsificar la documentación: "Depende de lo que necesites, pero si es un contrato con las 3 nóminas, que es lo que te suelen pedir, son 125 euros".

También nos asegura que podría poner el sueldo que queramos en función de la zona en la que pretendamos alquilar y los requisitos pedidos por el propietario: "Vemos de qué ciudad eres, vemos dónde vas a alquilar, cogemos la empresa que toque de esa ciudad, ponemos el sueldo que te haga falta, todo eso...".

Ante la facilidad que aparenta tener esta operación, le mostramos nuestro temor ante la posibilidad de que el propietario, la inmobiliaria o las autoridades destapen esta estafa. Pero el falsificador asegura que es "imposible" que nos pillen.

"No te pueden pillar de ninguna manera. Es más, es que incluso yo trabajo con una inmobiliaria, con un chico que tiene una inmobiliaria en Barcelona y él mismo me pide para sus clientes, que no les llega, a lo mejor tienen nómina, pero no les llega el salario y me pide que les suba el salario de las nóminas para presentarlas al seguro de impago", afirma con contundencia.

Penas de hasta dos años de cárcel

Pese a lo que asegura este falsificador, recurrir a esta triquiñuela para alquilar una vivienda puede salirnos muy caro. La falsificación de documentos nos puede llevar a una pena de entre seis meses y dos años de prisión. Además, al contrario de lo que nos aseguran, detectar estas falsificaciones no es misión imposible.

"¿Quién puede permitírselo?"

Si estas estafas se producen es porque el mercado del alquiler es prohibitivo para buena parte de la población. Por ello, hemos salido a la calle para corroborar los requisitos que piden las agencias inmobiliarias para acceder a una vivienda.

"Con casi 2.000 euros no era suficiente para pagar un piso de 750 euros, a día de hoy, ¿quién puede permitirse eso?", relata una joven. Otra chica asegura que le llegaron a pedir "cuatro meses de depósito, el de la inmobiliaria y el adelantado". Ante la imposibilidad de cumplir estas condiciones, muchos recurren a la falsificación, arriesgándose a terminar entrando en prisión.