Más Vale Tarde analiza con Beatriz de Vicente el contenido de la declaración de Begoña Gómez del pasado 5 de julio, a cuyo vídeo ha tenido acceso laSexta, y donde se observa el momento en el que se aplaza por no tener conocimiento de la querella presentada por el grupo ultracatólico 'Hazte Oír'.

A propósito de esto, Cristina Pardo lanza una pregunta a la abogada en el vídeo sobre estas líneas: "Tú te sientas en el banquillo y ¿cómo sabes en ese momento que no conoces todas las acusaciones si no te habían informado de que se había presentado otra demanda?".

Bea de Vicente señala que hay casos en los que hay "secreto de actuaciones", por lo que los letrados aconsejan no declarar "porque no sabemos lo que hay contra ti". En otros casos, apunta que "vamos con anterioridad, obtenemos copia íntegra y preparamos la declaración". Sin embargo, asegura que "si no te han notificado que hay ampliación de querella no lo puedes saber".

En este sentido, afirma que lo ocurrido con la mujer de Pedro Sánchez "no es raro" y que incluso "es una jugada que a veces hacemos los abogados con cierta mala baba, pero está dentro de la ley": "Yo presento uno o dos días antes un escrito, prueba o documentos para ver si te cojo un poco en el renuncio, porque si te lo han notificado y tú no lo has abierto, está notificado", explica. Sin embargo, Alfonso Pérez Medina recuerda que, en este caso, hubo un auto que llegó un mes antes a todas las partes, menos a la defensa de Begoña Gómez: "Eso llevó a su abogado a decir que estaba sufriendo una indefensión", comenta.