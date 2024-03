Sigue habiendo preguntas acerca del episodio ocurrido en Vitoria, donde un bebé de 11 meses cayó por la ventana de un quinto piso. Y ante esta situación, Beatriz de Vicente, abogada y criminóloga, pide que haya una supervisión de lo sucedido por parte de asuntos sociales.

"Seguro que hay diligencias abiertas y una Fiscalía detrás. Aquí, por lo menos, debe haber una supervisión de los asuntos sociales importante. Sé que son padres muy jóvenes, pero tú no puedes estar dormido, que tu hijo caiga a la calle y que tú sigas dormido", comenta la abogada.

Cristina Pardo ha salido en defensa del padre, explicando que no es lógico pensar que tu hijo se ha caído por la ventana: "El momento en el que tú te despiertas y no ves a tu hijo, no vas a pensar que se ha caído por la ventana".

Al mismo tiempo, Leo Álvarez ha actualizado el estado del bebé con información aportada por el abuelo del mismo: "Más allá del milagro, su abuelo me dice que están esperando a que pase el médico, no vamos a descartar que esté fuera de peligro, ni que tenga daños cerebrales. no descartaría nada hasta que no se descarte".

Además, ha descrito lo ocurrido según la versión de la familia: "El abuelo me dice que había un sofá, que el padre se dormía siempre la siesta al lado de su hijo. El hijo se despertó antes, hacía buen tiempo y la ventana estaba abierta".