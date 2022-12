Lo que iba a ser una entrevista, se convirtió en una monumental bronca. Beatriz Talegón, del comité federal del PSOE, empezó golpeando duro en la entrevista que le concedieron en la televisión de Castilla-La Mancha, recordando que "la televisión de Castilla-La Mancha es la televisión que más demandas acumula por violar los derechos de la información, por manipulación".

La política se despachó agusto antes de ser cuestionada, añadiendo que le "gustaría que los televidentes sepan cuánto dinero se llevan los tertulianos por estar aquí. De dinero público, porque aquí hay gente como Alfonso Rojo que ha sido sancionado”.

Beatriz reconoció a través de Twitter que no quería compartir plató con Alfonso Rojo, declarando que “cuando me contactaron para ir al canal, solamente pedí una cosa: no coincidir con Alfonso Rojo, que por casualidad, estaba allí”.

A él, Beatriz Talegón le formuló, una y otra vez la misma pregunta: "¿Cuánto cobráis por estar aquí?". Terminaron con denuncia de por medio mientras la conductora del programa, Yolanda Guirado, pidió que se bajaran los micrófonos.

La política también tenía algo preparada para ella, la crítica por un vídeo sobre el ébola. “Pide disculpas por las cosas que haces en este programa, por el famoso vídeo del ébola. Porque tu sueldo lo pago yo y toda la gente que vive en Castilla La Mancha”, le recriminó Beatriz. Cuando la trifulca se apaciguó, la presentadora al fin pudo comenzar la entrevista.