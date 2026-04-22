Bea de Vicente, sobre el desahucio de 60 familias por un fondo buitre: "El propio sistema está permitiendo una especulación agresiva"

"Lo que no puede ser es que haya niños, con lo traumático que eso supone, en la calle o durmiendo en un centro municipal", afirma Bea de Vicente sobre el desahucio de 60 familias después de que un fondo buitre comprara su edificio.

Más Vale Tarde continúa analizando las goteras del estado del bienestar y en esta ocasión se centra en el desahucio de una familia en Manilva, Málaga. A Laura y sus dos hijas les han echado de la casa en la que vivían de alquiler, pagando religiosamente, porque un fondo buitre ha comprado el edificio para hacer viviendas de lujo.

Como la suya, más de 60 familias han sido desalojadas de allí a finales de marzo, incluidos casi 50 menores y varias mujeres víctimas de violencia de género. En 2023, el fondo buitre se hace con el edificio y los vecinos, que habían firmado un contrato de alquiler con una cláusula de opción a compra, ya avisaron de la situación.

El Ayuntamiento prefirió mirar a otro lado asegurando que no tenía competencias y no les ha buscado alternativas habitacionales. Solo cuatro horas después del desalojo, les ofreció el polideportivo municipal durante un máximo de 10 días para que se buscasen la vida. Cruz Roja es la única que se ha interesado por su caso y ha ido buscando alguna opción para las familias más vulnerables.

Bea de Vicente apunta que estamos ante una "fórmula muy perversa" en la que "el propio sistema está permitiendo una especulación completamente agresiva". La abogada explica que con un certificado de vulnerabilidad que proporciona Servicios Sociales, las familias que cumplen los requisitos pueden pedir una moratoria de desahucio y el Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga, junto con Servicios Sociales, "antes de que se produzca el desahucio nos da una respuesta habitacional".

"Lo que no puede ser es que haya niños, con lo traumático que eso supone, en la calle o durmiendo en un centro municipal", sentencia.

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