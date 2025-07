Bea de Vicente, sobre el caso Juana Rivas: "Si un juez permite la entrega del menor es porque no está en una situación de peligro absoluto"

La abogada y criminóloga, Beatriz de Vicente, ha hecho hincapié este miércoles en que "si un juez permite la entrega del menor es porque no está en una situación de peligro absoluto".

Este martes, el niño se ha negado a irse con su padre. A la vista de que el pequeño no quería marcharse con él, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada ha decidido aplazar la entrega del menor.

Finalmente, la entrega del hijo de Juana Rivas a su padre, Francesco Arcuri, tendrá lugar este viernes. Él tiene la custodia, pese a que está pendiente de juicio por malos tratos en su país.

"Si un juez y el sistema judicial español, está permitiendo la entrega del menor es porque no está en una situación de peligro absoluto", ha comentado De Vicente. Así, ha querido hacer hincapié en que, pese a que no conoce en profundidad el asunto, y no es capaz de decir si es Juana Rivas o Arcuri quien tiene la razón, los que le dan "una pena terrible son los menores, que están en un fuego cruzado".

"Aquí hemos llegado a escuchar audios de un menor por su propia boca que han sido filtrados por una de las partes", ha recordado la abogada. Así, ha señalado que la presencia mediática de este martes fue "algo insoportable". "Yo ayer me escandalizaba", ha comentado De Vicente, sobre la expectación mediática a las puertas de las oficinas de este recurso de la Junta en el centro de Granada.