Bastida 'amenaza' con quedarse en manga corta en Segovia: "A ver si vas a coger las vacaciones y vas a coger una pulmonía..."

Cristina Pardo y Francisco Cacho han hecho un repaso del clima de los próximos días y, por ese motivo, han conectado con Javier Bastida que se encuentra en Segovia. El reportero los ha 'recibido' en manga corta aunque, como ha destacado Cacho, "es el único" dado que, a su alrededor, todos los viandantes llevaban chaquetas y abrigos.

"Acabáis de desmontarme lo que iba a decir", les 'reprocha' Javier, "a ver si sois capaces de buscar a alguien que vaya en camiseta de manga corta como yo". El reportero indica que se ha notado mucho cómo han bajado las temperaturas, "sobre todo desde este mediodía".

El reportero termina poniéndose la chaqueta para evitar un resfriado y evitar "pillar una baja". Bastida cuenta que, a partir de mañana, en Segovia las temperaturas no van a subir de los ocho grados. "Eso significa que el frío va a ser tan intenso que, junto con la lluvia, va a hacer día para quedarte en casa viendo laSexta y Más Vale Tarde", añade el reportero. Javier añade que la lluvia se mantendrá hasta la próxima semana, dando un pequeño respiro tan solo el jueves.

Bastida anuncia que el próximo miércoles se va de vacaciones "llueva o truene". "Un tipo en manga corta en Segovia es más atracción turística que el acueducto", le dice Cristina al reportero. "Si no me pongo la chaqueta puede ser hubiera sufrido un accidente", le dice Javier. "A ver si vas a coger las vacaciones y vas a coger una pulmonía justo para librar", responde Pardo. "Tengo ya fiebre...", afirma Bastida, "mañana no voy a trabajar".