Rafael Dávila, general de División retirado, ha asegurado en Más Vale Tarde que "es muy fácil de averiguar" quién es el responsable del sabotaje al gaseoducto Nord Stream: "La investigación a esas profundidades se puede hacer perfectamente. Parece que es un acto de zapadores, no de algo lanzado a distancia, lo cual no es difícil de averiguar".

"Está claro que ha habido un atacante y un agresor y ese atacante es Putin. Lo que si que hemos hecho es cortar puentes, hemos cortado todos los puentes que nos quedaban que era el de la energía, del gas. Y Europa, no quiero alarmar, hay que esperar, pero yo no se si tenemos que empezar a temblar y no precisamente por frío", ha advertido.