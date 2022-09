El Kremlin ha iniciado una verdadera 'caza' de reclutamiento. Muchos de los manifestantes contra la guerra tendrán que ir al frente tras haber sido detenidos y posteriormente informados de ello. Pero, además, el Gobierno de Putin está buscando soldados en barrios desfavorecidos, en el metro e incluso jóvenes sin experiencia militar, algo que la ley prohíbe.

Así lo ha explicado un joven en un vídeo que se ha viralizado en las redes sociales: "No esperaba tener que irme, todavía estoy estudiando". "El decreto decía que no se reclutarían estudiantes", explica su padre. La guerra ha azotado también a hombres sin experiencia militar: "Me han dicho que a las 15:00 debo partir para el ejército. ¿Acaso tengo alternativa? Si no voy me procesan penalmente. Tengo una hipoteca, tengo una esposa, soy un hombre de 32 años normal", lamentaba.