Carlos, un experto en técnicas para sobrevivir a situaciones extremas, acude a Más Vale Tarde para explicar a Cristina Pardo e Iñaki López algunos trucos para poder salvar la vida en situaciones límite. En primer lugar, les aconseja capturar insectos y quitarles las barreras defensivas e indigestas para que el organismo los asimile mejor, además de cocinarlos a temperaturas superiores a los 70ºC para matar todos los parásitos.

"Mis dos hijos están acostumbrados a comer saltamontes desde pequeños", confiesa el experto. A lo que Iñaki responde: "Y el mío que no come brócoli...". "¿Pero la naturaleza nos da alguna oportunidad de salpimentar esto?", le pregunta, provocando en su compañera un ataque de risa, que no hace más que ir en aumento con las cuestiones siguientes.

"También nos ibas a explicar cómo hacer una especie de mini casa", le recuerda Iñaki. Acto seguido Carlos saca una bolsa de basura tamaño XXL e intenta ponérsela a Cristina, pero esta se niega: "Mejor a Iñaki, que no tiene flequillo. Que el mío es una megacontrucción". Al verle vestido con esta bolsa al más puro estilo "el del resplandor", Cristina estalla en carcajadas. "Por lo menos no te descojones, guapa", le pide compasión a su compañera, que no consigue ni dar paso a publicidad.

Puedes ver el momentazo que se ha vivido en Más Vale Tarde y el ataque de risa de Cristina Pardo en pleno directo, en el vídeo que se encuentra sobre estas líneas.