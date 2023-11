El nombre de Juan José Ballesta ha estado vinculado a la polémica en los últimos años. Junto a Jordi Évole en 'Lo de Évole', el actor se sinceró hablando sobre las etiquetas que le han acompañado a lo largo de su carrera, como las de "juguete roto" o "niño prodigio", de las cuales se aleja radicalmente.

"No me considero un juguete roto ni un niño prodigio. He seguido siempre trabajando, siempre he tenido curro, con épocas de parón, como todo el mundo, pero siempre he estado ahí. Y sigo estando, a la vista está", comentaba a Évole el pasado mes de marzo.

También habló sobre el mundo de las drogas, el cual conoce y ha "visto a mucha gente ponerse hasta el culo" que llegaron a ofrecerle, aunque decía que siempre había "tenido las cosas muy claras". "Me he criado en un barrio en el que había mucha droga y he visto a muchos amigos perderse. Siempre he tenido claro que ese tema no se toca", defendía.

En Más Vale Tarde, Cristina Pardo reconoce que siente "hasta lástima" por la trayectoria de Ballesta, a lo que Beatriz de Vicente añade un detalle importante: "Ser famoso puede ser un factor que te victime. La exposición mediática es un factor".