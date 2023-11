Beatriz de Vicente ha analizado en Más Vale Tarde la detención de Juan José Ballesta por presunto robo con violencia, quedando en libertad sin medidas cautelares por los hechos. Dejando claro que desconoce la gravedad de las lesiones del actor y que no se encontró ni la chaqueta que su amigo dijo haberle robado ni el dinero que se presuntamente se llevó, "no parece sostenerse sobre indicios de criminalidad".

"No voy a poner en duda una detención sobre la que desconozco los elementos, pero si realmente no hay un indicio como dice su letrada, quedarte 24 horas en comisaría...", duda la abogada y criminóloga, que considera la medida "un poco desmesurada".

En el programa, habla de la figura de "imputado no detenido", pero insiste en que no tiene todos los elementos sobre la mesa para hablar de la "legalidad" de esta detención. También explica que siempre que haya un robo con violencia, no hay distinción entre robo y hurto, sino que es siempre robo con violencia: "Te puedo quitar un euro, que si te lo quito con violencia es robo con violencia".