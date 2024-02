La abogada de la víctima en el caso de violación contra Dani Alves asegura que el final del juicio marca el inicio de su verdadera recuperación tras el traumático suceso. Es lo que Beatriz de Vicente define en el vídeo sobre estas líneas como "victimación secundaria".

La experta explica que este concepto "a veces es más fuerte en delitos sexuales, ya no te cuento con esta atención mediática" y que abarca a "todo el proceso posterior a la propia vivencia". Además, apunta que esto no tiene que ver con el resultado final de la sentencia: "Tú el procedimiento ya lo has pasado, no tienes que volver a contarlo ni que volver a una sala". "Una cosa es el resarcimiento que puedas tener y otra que el proceso, hasta aquí, ha terminado", apunta.