Más Vale Tarde analiza con el arquitecto David García-Asenjo los detalles del brutal incendio en un edificio de Valencia. El experto recuerda un incendio similar en Reino Unido y que, en el caso de Valencia, podría deberse a "algún tipo de revestimiento a través de la fachada": "Los materiales tienen que cumplir unas determinadas condiciones de resistencia al fuego y parece que algo ha debido fallar", afirma.

Sobre el riesgo de que el edificio pueda llegar a colapsar y venirse abajo, el arquitecto explica que "las estructuras tienen que resistir al menos 120 minutos de un incendio así".

Si bien asegura no saber "el tiempo que lleva ni la carga de fuego", sí comenta que "el hecho de que puedan resistir dos horas sin colapsar no significa que a las dos horas colapsen". En cualquier caso, apunta que "si la estructura es de hormigón, no debería colapsar".