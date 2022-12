Antonio Baños exdiputado de la CUP, había sido llamado a declarar en el juicio del 'procés' por Vox, y en el momento en el que comenzaba su intervención se ha negado a contestar a las preguntas del partido que ejerce la acusación popular.

"Es bastante lógico de entender que como antifascista y por respeto a la lucha feminista, a los derechos LGTBI y a los derechos democráticos en general, uno no puede reconocer a Vox como un interrogador", explica Baños. Y apunta: "No reconozco que alguien que quiere llevarme a prisión por mis ideas me interrogue".

En un primer momento, y ante la negativa del exdiputado a contestar ante Vox, el juez Marchena ha sido quien ha trasladado las preguntas del partido, pero después ha decidido suspender el juicio durante cuatro minutos y finalmente expulsar a Baños de la sala.

A la salida del juicio, Antonio Baños, ha recalcado que era consciente de que sus actos podrían tener consecuencias legales. "Cuando tienes a tus compañeros un año en prisión preventiva de manera injusta, las posibles consecuencias legales que pueda tener por negarme a contestar a un partido fascista son absolutamente menores y dignas", asegura Baños.