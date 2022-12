Hemos oído a muchos padres que están dispuesto a lo que sea para que sus hijos no pasen hambre. Lo sorprendente es que un político justifique la violencia con tal de que un niño pueda comer. Las declaraciones del portavoz de Izquierda Unida, Ángel Pérez, han generado tanta polémica como atención sobre el hambre infantil en España.

En un país en el que 2 millones de niños están pasando hambre por la crisis, hay políticos que apuntan al 'todo vale'. "Cualquier cosa que se haga para conseguir que los niños coman es lícita, incluida la violencia si fuera necesaria". Así lo defendía el portavoz de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, Ángel Pérez. Y añadía: "si hace falta asaltar supermercados se hace, pero se hace bien".



En declaraciones a laSexta Noticias, Ángel Pérez sigue pensando lo mismo. "No tengo ganas de rectificar, sólo me apetece ratificarme". Además anima a la sociedad a organizarse para conseguir comida, sea como sea. "Si los poderes públicos no solucionan el problema, la gente tendrá que hacer lo posible para dar de comer a los niños que no pueden comer".



Eso sí, deja claro, haciendo un guiño a Sánchez Gordillo, que él "no es ningun Robin Hood". Perez lo tiene claro: el no está incitando a la violencia porque violencia, para él, es dejar a un niño sin cenar. Solemnemente y en nombre de su partido, así es como decía que estaba defendiendo sus argumentos. Y así era porque Gaspar Llamazares le ha apoyado en todo lo que decía.

A quien no le han parecido tan bien es a la vicepresidenta del Congreso. Celia Villalobos cree que el hambre no se puede utilizar como argumento político Tampoco han calado bien en las palabras de Pérez en la propia Asamblea de Madrid.