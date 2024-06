El polémico desalojo de un grupo de estudiantes en la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla ha generado un torrente de reacciones. En Más Vale Tarde hablamos con una de las estudiantes que estuvo presente en ese desalojo, Salka Mahfoud, que cuenta cómo sucedieron los hechos.

"En el momento en el que entraron en el decanato no hubo diálogo previo, entraron a las espaldas. No se dijo que fueran a entrar a la fuerza, a esa hora y no entraron a mediar con nosotros", denuncia. Todo nace de su protesta para pedir el fin de las relaciones de la Universidad de Sevilla con universidades de Israel, un objetivo que Salka defiende.

"Obviamente pedimos el cese inmediato de las relaciones con el Estado genocida de Israel, y culpamos al rector de ser cómplice de genocidio. Un silencio es ser parte del problema", sentencia. La estudiante cree que el rector, Miguel Ángel Castro, no quiere que haya "muchos manifestantes que dañen la imagen de la Universidad" ante la visita del expresidente del Gobierno Felipe González.