El chef Carlos Maldonado, estrella Michelín por su restaurante 'Raíces', vuelve al plató de Más Vale Tarde y, junto al nutricionista Pablo Ojeda, cocinan un plato ideal para superar los atracones de las pasadas Navidades. La propuesta son unas albóndigas de pescado con curry, un plato rico y ligero para el que serán necesarios estos ingredientes:

500 gramos de pescado

250 gramos de pan rallado

Un huevo

Un pimiento verde

Dos zanahorias

Media cebolla

Una manzana

Caldo de pescado

Leche

Vino blanco

Un diente de ajo

Una cucharada de harina

Perejil fresco

Aceite

Sal y pimienta

Pimentón

Curry

Maldonado asegura que las albóndigas pueden hacerse con cualquier pescado, aunque en este caso han utilizado bacalao y salmón. En este sentido, Ojeda recomienda que sea "preferiblemente de temporada, que llegues al pescadero y esté más baratito". Al pescado ya desmigado añaden yema de huevo, que será el "agente coagulante". También pan empapado en leche, que dará más melosidad, sal, pimienta y una cucharadita de curry que, explica Ojeda, es "una mezcla de cúrcuma, comino y semillas de cilantro".

El siguiente paso es hacer bolitas con la mezcla del pescado y pasarlas por harina. Luego se añaden a una sartén con poco aceite, pues será en el que luego se pocharán las verduras para hacer la salsa. Para hacerla un poco "más healthy", el nutricionista recomienda usar harina integral, pues absorbe menos aceite. El tiempo de cocción será corto, al tratarse de albóndigas de pescado, y a fuego fuerte.

Mientras se cocinan las albóndigas, se añade a la misma sartén el ajo, el pimiento, la cebolla, la manzana y la zanahora, que Maldonado llama bresa y explica la diferencia con el sofrito, que "lleva tomate y mucho tiempo de cocción, la bresa es la picada pochada". Después se añade un chorrito de vino y se deja evaporar para luego incluir un par de cucharaditas de pimentón y curry, el caldo de pescado y las albóndigas para que terminen su cocción todo junto.

"Me están hablando ahora mismo por el pinganillo, pero no me importa nada teniendo tus albóndigas delante", comenta Cristina Pardo justo antes de probar las albóndigas que, apunta Ojeda, "son ricas, sanas, nutritivas y fáciles".