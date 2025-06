María Llapart recuerda el día que preguntó a Ábalos si se había enriquecido ilícitamente: “No nos pegó de milagro”

La reportera cuenta el encontronazo que tuvo con el socialista que se mostró muy molesto con sus preguntas. "Tú misma ya sabes que no, así que... me sabe mal que preguntes eso", respondía a Llapart.

El PSOE ha expulsado a José Luis Ábalos del partido 16 meses después de abrirle un expediente sancionador. María Llapart ha recordado una anécdota vivida con el socialista. "Tuvimos una persecución con Ábalos en los pasillos del Congreso", relata la periodista.

Llapart preguntó a Ábalos si él podía asegurar que no se había enriquecido, de manera ilícita. "No nos pegó de milagro", cuenta la periodista. "Se enfadó por las preguntas", añade Cristina Pardo. El programa cuenta con las imágenes de las que habla la reportera.

Como se puede ver en las imágenes, la periodista planteaba a Ábalos que pedían su suplicatorio por que se habían apreciado indicios de cuatro delitos. "Qué sorpresa", respondía el socialista, "¿y condenas?". "Afortunadamente, estamos en un estado de derecho, la presunción de inocencia es un principio básico que deberíais respetar", añadía Ábalos, "ya sé que el circo os va".

La periodista preguntaba, entonces, si se había enriquecido. "Tú misma ya sabes que no, así que... me sabe mal que preguntes eso", respondía él. "No tengo porqué saber nada, yo pregunto lo que creo que es pertinente", se explica Llapart. "Ya estáis viendo el rostro que tiene", concluye María.