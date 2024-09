El director de cine Pedro Almodóvar, quien acaba de recibir el Premio Donostia en el Festival de San Sebastián, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, han protagonizado un rifirrafe debido a la exposición 'Madrid, chica Almodóvar', que rinde homenaje al cineasta. Dicha muestra está ubicada en Centro Cultural Conde Duque, gestionado por el consistorio madrileño, y el alcalde aún no la ha visitado.

Almodóvar ha comentado durante una rueda de prensa en San Sebastián que "mi exposición está en un lugar del ayuntamiento pero el señor alcalde aún no ha acudido a verla. También tengo que decir que la idea fue de Manuela Carmena, lo que pasa es que no se pudo terminar cuando estaba ella como alcaldesa, y les ha tocado a estos". A lo que Almeida ha respondido: "Nosotros en Madrid apreciamos y valoramos a Pedro Almodóvar en su calidad de director de cine, es decir, como artista. Hicimos esa ruta de Almodóvar, pero también lo tengo que decir, hace mucho tiempo que dejé de escuchar al 'Almodóvar persona'. Eso es así, hace mucho tiempo que dejé de escuchar sus opiniones".

El encontronazo también ha tenido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como protagonista. El director manchego explicaba que "es un hombre que, además de ser nuestro presidente, en Europa y en Estados Unidos le llaman 'Mr. Handsome', seguro que lo entendéis, hay muchas cosas que pedirle y decirle a un hombre de esas características tanto a nivel político como físico".

El alcalde madrileño ha preferido tirar de sorna para responder al artista: "La verdad es que tengo que reconocer que ya suponía que no me iba a llamar 'Mr. Handsome'. Pero me empieza a preocupar la cosificación que está habiendo de Pedro Sánchez. Yo creo que a los políticos hay que valorarnos por lo que hacemos y no por el físico, eso me beneficia, también lo tengo que decir. Pero lo de 'Mr. Handsome' a Sánchez yo creo que sobraba".