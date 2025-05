Alberto Reyero responde a Ayuso sobre los muertos en las residencias: "Muchos de los que fueron a hospitales se salvaron"

Hoy tenían que declarar en el caso que investiga las muertes de las residencias en la Comunidad de Madrid Carlos Mur, Javier Peromingo y Antonio Burgueño, tres ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, su comparecencia se postergaba por un error de notificación.

Más Vale Tarde entrevista a Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales durante la pandemia y la persona que hizo públicos los protocolos de la vergüenza, que en el vídeo sobre estas líneas recuerda que Mur "es el firmante de los protocolos" y que, si bien prefiere dejar trabajar a la Justicia, considera "difícil de entender que un director general de una Consejería, por su cuenta, haya puesto en marcha protocolos de este estilo".

Reyero afirma desconocer quién dio la orden de elaborar esos protocolos y muestra su esperanza en saber la respuesta gracias al proceso judicial, pues "fuimos incapaces de tenerla en sede parlamentaria" tras cerrarse la comisión abierta en la Asamblea de Madrid.

El exconsejero asegura que los argumentos de Ayuso de que los ancianos de las residencias "no se salvaban en ningún sitio" no son ciertos, pues recuerda que "muchas personas que fueron a hospitales se salvaron". También piensa en aquellas que no lo habrían conseguido, a las que "se les negó la posibilidad de una muerte digna".

Reyero señala que cuando llegaron a su conocimiento estos protocolos, escribió un email al consejero de Sanidad advirtiéndole que las personas "morirían de forma indigna". Asegura que el consejero no le contestó, mientras que Carlos Mur le dijo que "iban a revisarlo" y que se estaban aplicando criterios individualizados.

Sin embargo, Reyero sostiene que eso "no era cierto" y que los protocolos se aplicaron como un "triage político". Cinco años después de aquello, asegura que no hemos aprendido nada y pide a los jueces que den una respuesta sobre si esos protocolos, que él considera "discriminatorios", son correctos.

"Detrás de todo esto hay un edadismo en la sociedad española que tenemos que combatir", afirma Reyero, que explica que este caso estaba a punto de prescribir y no lo ha hecho porque "esa demanda colectiva está bien encaminada" y la discriminación "es evidente".