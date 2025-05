Alberto Reyero, el exconsejero que denunció los protocolos de la vergüenza de Ayuso: "Un director general no actúa por su cuenta"

Cinco años después de pandemia de Covid que arrasó miles de vidas, especialmente en las residencias, dos exaltos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid han sido imputados por los llamados protocolos de la vergüenza que les impidieron ser atendidos en hospitales. El primero que denunció esos protocolos, el exconsejero de Ciudadanos Alberto Reyero, ha pasado por Al Rojo Vivo para valorar esta decisión judicial.

"Me he acordado de las familias, llevan años peleando por que se haga Justicia", ha dicho en primer lugar, sin querer caer en la euforia: "No tenemos que volvernos locos, simplemente se ha imputado a personas que el juez considera que han intervenido en esa discriminación", ha añadido el que fue consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid entre 2019 y octubre de 2020.

No obstante, Reyero ha dicho que celebra que se investigue, sobre todo "para que no vuelta a ocurrir" y por mera justicia: "Es algo que la democracia española tenía pendiente de hace, no solo en Madrid, en toda España", ha apuntado.

Los investigados son dos altos cargos de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, el director de Coordinación Sociosanitaria y firmante de los protocolos, Carlos Mur, y, el coordinador del llamado 'protocolo técnico', Francisco Javier Martínez Peromingo, que más tarde sustituyó a Mur. Para Reyero, "Mur es el firmante de los protocolos y es el que tiene que responder" judicialmente.

Además, y preguntado por Antonio García Ferreras, Reyero sospecha que la responsabilidad real de los protocolos podría ir más allá de los imputados este viernes: "Entiendo que un director general no actúa por su cuenta", ha apostillado.

Reyero, que llegó a publicar un libro en el que denunciaba esas decisiones políticas que discriminaron a los mayores, ha vuelto a criticar los protocolos que acabaron con su dimisión: "Es una auténtica barbaridad", ha dicho, pues "es verdad que los hospitales estaban colapsados", pero "cualquier persona podían ser atnedida si no vivía en una reisdencia", ha recordado.

Además, ha precisado, no hay que centrarse solo en los protocolos, pues estos venían "acompañados de la no medicalización de las residencias", lo que discriminó por completo a los mayores. Puedes ver su entreivsta al completo sobre estas líneas.