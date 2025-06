Javier Chicote, sobre el caso Koldo: "Me sorprende la torpeza con la que los implicados lo han gestionado"

El jefe de Investigación de ABC, Javier Chicote, ha analizado en Al Rojo Vivo lo que más le sorprende del informe de la UCO y de la trama Koldo. Uno de los aspectos más llamativos, según él, es que el propio Koldo García se grabara a sí mismo durante la presunta comisión de delitos: "A ver con qué propósito, porque si era para tener cogidos a los demás, también se estaba autoimplicando él. No solo pone la trampa, también toma la iniciativa".

Chicote también se detiene en la actitud de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y considera que fue especialmente dañina para su propio partido: "Él había reconocido haber preguntado por obras, pero era sabedor de lo que allí había. Quizá al principio pensó que no había sido grabado, por eso se enrocó. Pero sabiendo hasta dónde estaba implicado, lo más prudente habría sido apartarse antes, y no todo lo que estamos viendo ahora".

En resumen, lo que más le choca a Chicote es "la torpeza con la que los implicados lo han gestionado". El periodista asegura haber hablado con el entorno de varios de ellos, y que "todos siempre negaban que aquí hubiese nada, y estamos viendo que había mucho". En su opinión, la estrategia lógica habría sido otra: "Me aparto, me quedo callado, me centro en mi defensa".