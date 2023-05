"Lo de la inteligencia artificial manipulando imágenes se nos está yendo completamente de las manos", afirma María Lamela, que informa del tuit publicado por Alberto Chicote en el que denunciaba diversos montajes "burdos" con su rostro en el que aparece detenido por la policía.

"El montaje es tan burdo que cuesta creer que se pueda confiar en el mensaje y en quienes lo lanzan. Pero por si acaso lo dejo claro. Todo es falso. Se apropian de mi cara para ponerla en un montaje e intentar estafar a los incautos. Mucho ojo con esta gente!!!!", escribía el chef.

"Ahí la figura delictiva no está clara, no te usurpan la identidad, no hacen negocios con tu nombre", apunta Beatriz de Vicente, mientras que Mayte Alcaraz señala que "los científicos y tecnólogos están pidiendo a las administraciones que empiecen a legislar". Iñaki López, por su parte, recuerda que "el padre de la inteligencia artificial en Google lo ha dejado por el riesgo de apocalipsis que puede existir".