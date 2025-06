Cristina Pardo se sincera sobre la concesión de un marquesado a Rafa Nadal: "Me parece un pelín horterilla"

El rey Felipe VI, coincidiendo con el décimo aniversario de su reinado, ha concedido seis títulos nobiliario a personas de referencia de nuestro país en el ámbito de la cultura, el deporte o la ciencia. Esta es la primera vez que el monarca concede estos títulos.

Entre las personas que han recibido esta distinción destaca el tenista Rafa Nadal, que ha recibido el marquesado de Llevant de Mallorca. "Este le va a encantar a Cristina Pardo", afirma Marina Valdés. "Me parece un poco horterilla esto", se sincera la presentadora de Más Vale Tarde.

"Me parece muy que, por lo menos, alguien lleve un título nobiliario por méritos propios", afirma Iñaki López, "y esto es una novedad". "A mí, la noticia, en líneas generales, no explicitamente la de Nadal, me parece un pelín horterilla y, luego, no termino de ver el criterio de oportunidad en este momento actual en el que estamos", añade Cristina.

"Lo de decir 'un pelín horterilla' así por lo bajini... ¿es para que no te parezca demasiado hortera?", pregunta Gonzalo Miró. "Es Nadal, entonces, si es Nadal no me puede parecer... me parece bien", añade la presentadora. "Es una horterada como la copa de un pino", afirma Loreto Ochando, "pero, es que el nombre del título es ya... fantasía pura".