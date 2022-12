La cara de Alberto Casillas le resulta familiar a muchas personas. Protagonizó una de las imágenes más repetidas de la jornada del 25S, cuando protegió a los manifestantes de la policía en una cafetería en el Paseo del Prado.

Ahora, en medio de un desayuno informativo en el hotel Ritz, Casillas ha increpado a Pablo Iglesias, líder de la formación Podemos. "Yo he vivido 29 años en Venezuela, y he visto el mismo discurso que utiliza Pablo Iglesias en boca de Chávez. No quiero que mi país se convierta en otra Venezuela", explica Iglesias a 'Más Vale Tarde'.

Alberto Casillas lleva en España seis años, tras vivir más de 20 años como inmigrante en Venezuela. Su familia continúa viviendo aún allí. "Nunca pertenecí a un partido político en Venezuela, pero sí puedo decir lo que está viviendo mi familia y el pueblo venezolano".

Casillas no se da por vencido, y pide un cara a cara con el líder de Podemos. "Él dijo que me iba a conceder una entrevista. Le he pedido diez veces un encuentro, y nunca ha respondido".