Vinicius ha sembrado la polémica en una entrevista donde habla del racismo en España y asegura que, de no cambiar las cosas, quizá no habría que organizar en nuestro país el Mundial 2030.

"¿Somos nosotros, que no sufrimos el racismo, quienes le vamos a decir a Vinicius, que sí lo sufre, si es para tanto o no es para tanto?", se pregunta Afra Blanco en el vídeo sobre estas líneas, donde se muestra "totalmente de acuerdo con lo que ha hecho Vinicius", si bien puntualiza que "¿entonces en Catar sí? De ninguna de las maneras".

"Entiendo perfectamente la declaración de Vinicius y defiendo el derecho humano por encima de todo y no soy quién, persona que no sufre el racismo, para decirle que no es para tanto", afirma rotunda, además de pedir que, más allá de lo que ocurre en el campo de fútbol, "miremos lo que está pasando fuera". "Lo que yo no quiero es que ningún jugador o jugadora tenga que desarrollar su actividad profesional condicionado por personas que le están atacando y violando sus derechos humanos", sentencia.