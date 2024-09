Afra Blanco ha confesado que está convencida de que la reducción de la jornada laboral terminará saliendo adelante. Sin embargo, ha destacado que lo que no está tan claro es si en el acuerdo estará la patronal.

"No sería la primera vez en este país que los empresarios no acuerdan la reducción de la jornada laboral, ya pasó en el 83", ha recordado, destacando que "no se rompió nada ni se cerró ninguna empresa".

Por tanto, ha indicado que la reducción "sí o sí se tiene que llevar a cabo", aclarando que la sociedad necesita "tiempo de descanso" y que esto es algo que beneficia "a la propia microeconomía".

La sindicalista ha reconocido que a ella le gustaría que la patronal formase parte de este acuerdo. "Me gustaría que demostrase que ha avanzado y ha crecido", ha confesado, destacando que esto es algo que depende exclusivamente de ellos.