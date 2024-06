El juez Peinado, encargado de la investigación del caso Begoña Gómez, ha respondido a las críticas sobre citar a la mujer de Pedro Sánchez en plena campaña electoral y ha defendido que "no hay ninguna ley" vigente que le impida hacerlo. Una respuesta sobre la que Afra Blanco habla en Más Vale Tarde: "Creo que al juez Peinado le tendría que preocupar bastante más que la sala de apelaciones de Madrid le haya dicho que no a las investigaciones prospectivas porque para eso ya está la Bruja Lola como juez y profesional".

Además, la sindicalista también defiende que "le debería preocupar bastante más que la sala de apelaciones le esté diciendo que, de las tres líneas de investigación que abrió, dos han caído por sí solas porque no existen" y "también le debería preocupar bastante más decir hoy, que no hay ninguna norma escrita; que el CGPJ esté diciendo que no se posiciona para no interferir en política".

"Yo creo que eso es lo que le debería de preocupar bastante más al juez", defiende Afra Blanco en este vídeo, donde sostiene que "los suyos le están quitando la razón".