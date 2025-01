Una afectada por la DANA, sobre su hermano desaparecido durante el temporal: "Salió de trabajar y lo arrolló el río"

Este miércoles se cumplen tres meses desde que la DANA asoló la Comunidad Valenciana. Mientras muchos afectados siguen tratando de recomponer sus vidas, otros se han agrupado para realizar una denuncia colectiva contra las administraciones por la gestión del temporal.

Así lo ha avanzado Encarna Martínez, coordinadora de la denuncia y afectada por la DANA: "Somos 175 familiares, pero representamos a 69 fallecidos. Presentaremos la demanda penal y civil el 14 de marzo porque lo único que queremos es que paguen por todas las muertes que sucedieron en la DANA".

Uno de ellos es su hermano Jose, al que el temporal pilló volviendo a casa del trabajo: "Pregunté a mis hermanos si estaban bien, me contestaron dos y uno no. Al día siguiente, a las seis de la mañana, me dijeron 'Jose no ha vuelto'. Enseguida pusimos la denuncia, pero apenas podíamos salir a la calle".

"Mi hermano había desaparecido en Cheste y él salió del centro educativo donde es director a las siete de la tarde. Y no supimos nada hasta el día siguiente. Empezamos a llamarnos al día siguiente y vimos que no llegó a casa y encontramos que lo había arrollado el río, un tsunami prácticamente", relata Encarna de aquel día.

Además, Encarna Martínez desmiente al president valenciano, Carlos Mazón, y explica que nadie se ha puesto en contacto con ellos desde entonces: "Ellos dicen que contactan con las familias, eso no es cierto. Nos facilitan las cosas porque no hace falta citas previas, nos atienden rápido. Pero tanto Mazón que dice que habló con las familias, que yo sepa no ha hablado con nadie. Ni él ni ningún conseller".