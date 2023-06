¿Es ilegal copiar en un examen o vender material para copiar en este tipo de pruebas? La abogada Beatriz de Vicente aborda estas cuesiones en Más Vale Tarde y destaca que "vender los apartos no es ilegal y copiar en un examen no es un delito, pues no hay ningún artículo del Código Penal que diga que copiar sea un delito".

Lo que sí puede haber son sanciones de mayor o menor gravedad. Así, si te pillan copiando en unas oposiciones, lo normal es que te expulsen de esas oposiciones o que incluso se te niegue el acceso a oposiciones posteriores.

Sin embargo, sí hay casos en los que copiar es un delito. Ocurre, por ejemplo, cuando suplantamos la identidad de otro, cuando robamos un examen y entonces es un hurto de un documento público o si lo preparas y luego lo presentas, porque eso es una falsificación, cuenta la experta.