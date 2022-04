El abogado de la familia de Esther López reconoce en MVT que no fue fácil explicar a la familia de la joven que la jueza dejara en libertad sin medidas cautelares a Óscar, el principal sospechoso de su muerte, tras su declaración del lunes.

"El padre de Esther tenía un disgusto grande", reconoce el letrado, Guillermo Ruiz, que no obstante señala que "lo que no ha cambiado un punto es la posición" de Óscar en el procedimiento: "Sigue siendo el principal investigado y el hecho de que no se hayan adoptado esas medidas no reducen en nada su papel y su responsabilidad".

El abogado señala que en este caso, "vamos a pelear entre pruebas directas e indicios", pero incide en que "los indicios son suficientes para condenar a una persona" y recuerda que existen muchas pruebas tecnológicas que ubican al investigado en "el mismo tiempo y lugar en el que suceden los hechos que acaban con la muerte de Esther".

A su juicio, los "silencios" de Óscar en su declaración "no son neutros", sino que "los tenemos que interpretar". Además, el abogado insiste en que en el caso "los indicios son cuestiones tecnológicos de difícil discusión" y, después de que Óscar haya denunciado acoso mediático y reclamado que se respete su presunción de inocencia, añade: "Está en su mano explicarlo y reforzar esa presunción de inocencia que él exige para sí mismo".