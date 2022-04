La jueza que instruye el caso de la desaparición y posterior muerte de Esther López, la joven de Traspinedo (Valladolid), rechazó el envío a prisión de Óscar S., el principal investigado por el suceso, debido a que no existe un relato fáctico de lo que sucedió la noche que desapareció.

Según el auto al que ha tenido acceso laSexta, después de tomar declaración a Óscar, la jueza afirmó que "no procede" el envío a prisión del investigado en tanto que "no existe un relato de cómo sucedieron los hechos", sino que lo que existen son "indicios o sospechas que obligan a seguir investigando la desaparición y muerte violenta".

Tras la declaración de Óscar el 25 de abril, la acusación particular, en representación de la familia de la víctima, solicitó la adopción de la medida cautelar de prisión provisional, comunicada y sin fianza o, subsidiariamente, una fianza de 60.000 euros, además de pedir que se acordara su detención por tiempo de 72 horas.

Tanto el fiscal como la defensa del investigado se opusieron a la adopción de estas medidas, tras lo que la jueza, compartiendo "plenamente" el informe del ministerio público, decidió que en ese momento no procedía acceder a esas peticiones.

Además, la magistrada no cree conveniente encarcelar al acusado ya que "no puede interferir en las diligencias de investigación" que lleva a cabo la Guardia Civil porque no tiene acceso a su móvil, entre otras cosas.

Asimismo, señala la togada, Óscar ha colaborado siempre que se le ha requerido, ha comparecido ante el juez, y tiene "arraigo personal, familiar y laboral".

Tras la decisión de la jueza de fecha 25 de abril, las partes personadas pueden plantear recurso de reforma y subsidiario de apelación en el plazo de los tres días a su notificación, o directamente recurso de apelación en el plazo de los cinco días a su notificación.

Óscar S., supuestamente el último que vio con vida a Esther la madrugada del 13 de enero, es uno de los tres investigados, junto a otros dos hombres llamados Ramón y Carolo, por la desaparición y muerte violenta de la mujer, de 35 años, que fue encontrada muerta el 5 de febrero.

El pasado lunes, Óscar S. declaró ante la jueza durante aproximadamente una hora, tiempo en el que, según explicaron fuentes del caso, mantuvo que dejó a Esther en un cruce de carretera en Traspinedo sobre las 3.00 horas de la madrugada del jueves 13 de enero.