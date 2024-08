El abogado de la familia Arrieta, Juango Ospina, ha valorado la condena de cadena perpetua y la obligación de pagar una causa de responsabilidad civil de 110.000 euros impuesta a Daniel Sancho. Así como ha asegurado que gracias a la resolución del tribunal tailandés, la familia podrá "intentar tener un duelo como es debido para la muerte de Edwin".

Sobre las posibles ayudas económicas que podría recibir Daniel Sancho, el letrado ha comentado que "no les consta que las esté recibiendo", lo que sí que es seguro es que el condenado "no ha pedido perdón a la familia Arrieta y no muestra arrepentimiento por el crimen atroz por el que ha sido condenado".

A su vez, ha mantenido que la idea del embargo de las cuentas de Sancho "fue una propuesta del tribunal de Koh Samui". Quien les "ilustró" debido a que estaban "sorprendidos" con el hecho de que Sancho "no hubiese mostrado ningún gesto de humanidad" y que, en el caso de embargar las cuentas "quizás surgiría la posibilidad de pagar la reparación a la familia Arrieta".

Por otra parte, Ospina ha señalado que la familia ha recibido el veredicto con "alivio" y ha contado cómo ha sido el momento en el que se lo ha comunicado: "Les he llamado en cuanto se ha sabido la sentencia y le he dicho 'Darlin (hermana de Edwin) cadena perpetua' y se ha puesto a llorar de emoción y satisfacción. Porque nadie le va a devolver a Edwin, pero por lo menos no queda impune, que era un gran temor que tenía la familia Arrieta".

Además, se ha mostrado "satisfecho" tanto personal, como profesionalmente.

En cuanto a si el condenado ha recibido una mala defensa, el abogado de la familia Arrieta ha argumentado que "en un primer momento tuvo la suerte de tener abogados tailandeses que le aconsejaron que reconociese el crimen y colaborase con la policía, lo que ha permitido al tribunal conmutar la pena capital por una cadena perpetua. Porque sino la pena para Daniel Sancho sería la pena de muerte, la pena capital".

También ha agregado que "es muy importante entender el marco legal de los países orientales y hay que entender su idiosincrasia. Por lo tanto, podríamos estar con otra defensa que hubiera sido más adecuada y acorde a los parámetros de Tailandia. Y no venir a negar la mayor, con una línea en algunos casos inverosímil, que por momentos aumentó el dolor de la familia Arrieta, cuando se escuchó que Daniel intentaba repeler un ataque, o se intentó traer a testigos para que hablasen en contra de Edwin"

Sobre si hubieran aceptado una pena menor que la cadena perpetua, Ospina ha manifestado que si Sancho "hubiera llamado para pedir perdón sincero y honesto a la familia Arrieta; y hubiéramos buscado la manera de resarcir el daño; y reparar económicamente a la familia Arrieta, nos hubiéramos puesto a trabajar los equipos jurídicos en ello".