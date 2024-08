En las últimas horas se han difundido informaciones que acusan a Daniel Sancho de haber plastificado, con papel film, la habitación donde presuntamente asesinó al cirujano Edwin Arrieta. Por eso mismo, Marcos García Montes, abogado de Sancho, ha desmentido en Más Vale Tarde todas estas informaciones.

García Montes ha señalado que "esta información surge de una 'tertullupa', que dijo esto como podría haber dicho que Daniel asesinó a Franco" y que "se lo ha inventado". Ya que, en caso de ser cierto, "es obvio que estaría en el sumario, en la declaración de Daniel y lo habría utilizado el fiscal". Asimismo, ha afirmado que el problema ha surgido cuando "un periodista de Tailandia le ha dado bombo".

Sin embargo, el letrado no titubea y ha acusado al interés de terceros en "remover esto para tirar del hilo y no sé si manipular al tribunal", aunque está seguro de que el tribunal "no va a entrar en este juego sucio, barato y falso".