Juan Moreno Yaügue, abogado de la acusación de 15M pa Rato, cuenta que a Blesa "no le han hecho las preguntas importantes y no ha respondido a las preguntas de las acusaciones particulares", cuando las preguntas eran esenciales "Fiscalía ha preguntado que porqué se les vendió preferentes a minoristas y no ha respondido", también "que porqué se seleccionó a un perfil de ahorrador, tranquilo, sin riesgo de depositantes, tampoco ha respondido".

Según Juan, Blesa "ha alardeado de que se vendieron 1.200 millones de euros el primer día" algo que "es imposible, vender a 40.000 personas unas preferentes en un día". El argumentario de Blesa según Juan es que " todo estaba en los documentos que se ofrecían a los clientes, que le cliente iba a la sucursal y demanadaba, y ellos veían el perfil del cliente, le informaban el resumen de la emisión, de los riegos" y que "ser minorista o pensionista, no significa que no tengas conocimientos fincieros".

Cuando se le ha preguntado a Blesa quién se ocupaba de que todo se adecuase a la legalidad y que los test cumpliesen la normativa Euorpea , y quién diseñaba la emisión, ha dicho que "generalmente el departamento de marketing, el departamento comercial". 15M pa Rato se encuentra en la Audiencia Nacional, dice Juan, para "que Fiscalía haga las preguntas que no podemos hacer las acusaciones particulares. Que hagan las preguntas correctas" y hay una principal "si tenía 10.000 millones de euros y emitió 3.000 euros, tenía 13.000 millones ¿cómo con 3.000 millones ha podido quebrar?".

Mientras Gerardo Díaz Ferrán "ha respondido una cosa muy curiosa" dice Juan, que " él hasta 2011 no sabía lo que eran las preferentes, que en los consejos de administración no se informaba a nadie" y que "en el año de las preferentes él sólo fue a un consejo de administración en Septiembre". Decía que "se estaba ocupando de la aerolínea y que estaba todo el día ocupado en reuniones con los sindicatos para la reforma laboral que hizo Zapatero" cuenta Juan. También, ha declarado un representante de UGT, "ha dicho que se les informó de pasada de que iban a emitir preferentes en un consejo de abril", más tarde "se les informó de que ya estaban emitidas, sin darles ningún dato, ni ningún tipo de documentación".