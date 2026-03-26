Abascal difunde bulos sobre el caso de Noelia Castillo y carga contra el Gobierno de Sánchez

El líder de Vox ha dado por hecho que a esta joven la agredieron sexualmente los 'menas' y así lo ha asegurado en sus redes sociales, pero lo cierto es que no hay ninguna evidencia de ello.

La eutanasia que pidió Noelia Castillo, la joven de 25 años afectada por una paraplejia, ha generado en el Congreso respeto y preocupación a la par que una oleada de opiniones, polémicas e incluso bulos.

El caso de Noelia ha entrado de lleno en el debate político, tanto que en las últimas horas ha sido aprovechado por la extrema derecha para hacer una cruzada contra la eutanasia y contra la emigración.

Por su parte, Santiago Abascal ha dado por hecho directamente que a esta joven la agredieron sexualmente los 'menas' y así lo ha asegurado en sus redes sociales, pero lo cierto es que no hay ninguna evidencia de ello.

Noelia ha hablado de una agresión sexual múltiple, en concreto habla de tres chicos, pero no da nombres ni nacionalidad. Sin embargo, el líder de la formación parece mezclar el hecho de que la víctima estuviera tutelada por la Generalitat.

Es por ello que ha decidido dar por hecho que los agresores eran inmigrantes. No obstante, la joven aseguró que estos hechos tuvieron lugar cuando ya era mayor de edad y no se encontraba en un centro para menores.

A su vez, Abascal también ha arremetido en su mensaje contra el Gobierno, que, según él, "le quita una hija a sus padres". "Estoy muy afectado por esta noticia. El Estado le quita a una hija a sus padres. Los Menas la violan. Y la solución que le da el Estado es suicidarla. La España de Sánchez es una película de terror", añade.

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