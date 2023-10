Son muchas las mujeres que han sido víctimas de estafadores del amor. Estos delincuentes aprovechan los momentos más vulnerables de sus víctimas para acercarse a ellas, enamorarlas e irlas robando. Primero con pequeñas cantidades y luego con grandes sumas de dinero, tal y como le sucedió a María.

"¿Cuánto les puede caer?", se interesa Adela González. "Depende de la cuantía", responde la abogada Verónica Guerrero, que informa que las pena base es de "seis meses a tres años". "Lo mejor es que se ponga una querella conjunta porque todas sirven de prueba de todas", añade, ya que "en derecho, para que haya estafa, tiene que haber un requisito que se llama engaño bastante".

¿Qué es esto? Se trata de un "engaño suficiente como para que se fíen de ti", aclara la experta, ya que "estos delitos son muy difíciles de enjuiciar porque si se juntan y afectan a varias comunidades autónomas se tienen que juzgar en la Audiencia Nacional".

Además, Verónica Guerrero recomienda a la víctima que luchen para que en este tipo de delitos "se reconozcan las lesiones psíquicas". "El derecho no reconoce nunca una lesión psíquica salvo que haya un asesinato delante de tus ojos y te afecte", explica. Pero, "las cosas no tienen por qué ser tan evidentes para que te dejen mal", defiende, e invita a la reflexión: "¿Cómo empiezan estas personas una relación con confianza? ¿Eso no es una lesión psíquica?". "El Derecho se tiene que actualizar", sentencia en el vídeo principal de la noticia.