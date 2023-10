María pasaba por momentos muy difíciles cuando decidió descargarse una red social para ligar. Allí conoció a Bruno, un hombre que decía ser un ingeniero francés, atento, pero sobre todo "guapo". "Me sentía muy sola", reconoce esta víctima durante la entrevista con el equipo de Más Vale Sábado.

Al poco tiempo de estar chateando, su presunto novio se trasladó a Costa de Marfil, donde estaría un par de meses por un proyecto. Sin embargo, al poco tiempo empezaron las estafas: "A las horas me dijo que le habían bloqueado la tarjeta. Me pidió que le dejara 30€". Y no paró. "Las peticiones no tenían fin", reconoce. Al igual que las excusas para no verse, ni tan siquiera por videollamada.

Ella le llegó a pagar hasta 5.000€ y el billete de vuelta a España. Incluso vendió su coche para mandarle dinero, hasta que se le terminó el dinero. "Le dije que no tenía más y me contestó que si no lo tenía, que lo robara", recuerda María.

Esto provocó que su presunto amante la acosara durante varias semanas por correo y teléfono hasta que desapareció. "Me volví a descargar la aplicación y me volvió a salir él, pero con otro nombre y otra edad", cuenta, para acto seguido lamentar: "El dinero se puede recuperar trabajando, pero lo personal no".