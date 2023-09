¿Desnudos o con bañador? ¿Cómo prefieren ir a la playa los españoles? Es un de los temas y preguntas que ha planteado en su estreno Más Vale Sábado, el nuevo programa de laSexta presentado por Boris Izaguirre y Adela González.

Toñi Moreno, primera invitada al espacio, no ha dudado en responder: "Yo no puedo hacer nudismo. No estoy ahora en el momento ese que tú dices...", ha explicado la célebre comunicadora andaluza. "Yo cuando era muy joven sí hacía topless, pero desde que tuve a Lola, la gravedad en mis pechos brilla por su ausencia", ha revelado.

Unas ideas que no comparte González. La conductora del programa ha explicado que este verano ha visitado Lanzarote, donde ha observado a muchos turistas "de una edad" que practican nudismo. "Ahí la gravedad hace su trabajo y nadie tiene ningún tipo de problema", ha agregado, como puede observarse en el vídeo superior.