Estamos inmersos en pleno período de las cenas de empresa que se celebran por Navidad y los colaboradores de Más Vale Sábado, como Irma Soriano, defienden que hay que ir porque "si no lo haces, no tienes nada que contar al día siguiente". Pero ahora son menos privadas debido a la presencia de los móviles. "Antes no teníamos móviles y lo que pasaba en las cenas, se quedaba en las cenas. Ahora los vídeos vuelan", critica Adela González. Un hecho que, según informa la abogada Verónica Guerrero puede provocarte problemas legales.

Y, es que, como dice Alberto Guzmán, si compartes en redes sociales un vídeo "bailando y cantando la típica canción de Mecano y, de repente, hay dos dándose un buen morreo detrás", puede caerte una demanda.

"Si lo subes a cualquier red social te pueden demandar porque, aunque suceda en el entorno de una cena, es una cena privada y se supone que necesitas el consentimiento de esas personas para subirlo", advierte Verónica Guerrero a sus compañeros. "Porque la gente no se pone la gente a demandar, pero ya te digo que se podría".