Las estafas por internet cada día son más sofisticadas. Por eso, el inspector de Policía, José María Benito, lo primero que recomienda es "desconfiar" de cualquier notificación: "Si el banco me llama o se hacen pasar por mi banco, lo que hago es colgar la llamada y llamar yo al banco". "Porque no hay nada tan urgente que no pueda esperar diez minutos", asevera.

Pero a veces, detectar estas estafas es muy complicado, tal y como relata la abogada Verónica Guerrero. Y, es que, "a veces te mandan una URL, que te redirige a una página web de la agencia Tributaria porque has recibido una notificación". En ese caso, lo que recomiendan es comprobar "la dirección, porque "nunca va a ser la oficial".

Además, en "el caso de los bancos, nunca te van a mandar un SMS para comprobar y nunca te van a pedir una clave por teléfono". "Con lo cual, siempre que recibamos un mensaje o un correo", Verónica Guerrero recomienda no hacer "ni caso y llamar a la entidad".