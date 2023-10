Aitana se ha convertido en el centro del foco mediático después de protagonizar un sensual baile en un concierto y ha recibido miles de críticas de padres y madres que acudieron al evento musical que consideraron que ese tipo de contenido no era para sus hijos. Una polémica por la que preguntan a Pastora Soler en Más Vale Sábado: "Las niñas con ocho años quieren bailar y ahora más".

"¿Qué le dirías a tu niña si la vieras bailando como Aitana?", pregunta Adela González, a lo que la cantante no duda en defender: "Es como bailan las niñas hoy. Qué le vamos a hacer".

Y, es que, para ella esta es la "influencia de la música que tenemos en este momento", ya sea de "Aitana, Lola Índigo o Karol G". "A mí si mi hija viene y me muestra cómo perrea, pues no me súper encanta que se ponga a bailar así. Pero es lo que les ha tocado vivir", reflexiona en el vídeo principal de la noticia.