Se cumplen 32 años de la muerte de Freddie Mercury y Adela González tiene una pregunta para los colaboradores de Más Vale Sábado: "Voy a hacer una pregunta y me arriesgo a que sea un no rotundo, ¿alguien ha conocido en persona a Freddie Mercury?". A lo que, para sorpresa de todos, Ramoncín respondió: "Yo".

"Fue en 1986, pero no le traté tanto como a Brian May", comenta. "Estábamos grabando en el sur de Londres y haciendo las mezclas de 'Una vida en el filo' y ellos estaban haciendo recordings de su disco en directo que grabaron en el 86, en Wembley". Así que "estaban haciendo trampitas", confirma el músico, ya que "no todo se grabó en directo en el concierto. Lo siento mucho".

Pero si por algo pasó este momento al recuerdo de Ramoncín fue por coincidir en una máquina expendedora con Freddie Mercury, tal y como cuenta en el vídeo principal de la noticia, donde da todos los detalles. "¿Tú notaste alguna mirada?", le pregunta Boris Izaguirre, a lo que el músico responde: "Yo siempre he estado muy bien. Si hubiera estado en ese rollo, habría ligado con el seguro".