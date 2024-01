Con el arranque de 2024 son muchos los que han decidido cuidar más su alimentación y Pablo Ojeda tiene infinidad de consejos al respecto.

Como explicó en Más Vale Sábado el nutricionista, para quienes tengan el azúcar alto, o al límite, es mejor descartar algunos alimentos como los dátiles.

"Cuando estamos al límite, no aconsejo meter otro tipo de azúcar, prefiero estabilizarlo y después tomar un dátil sin problema alguno", recomendó.

"Estás jugando con fuego cuando tienes el azúcar arriba, probablemente no te pase nada, pero no es el mejor momento. Come mejor algo de fibra, una ensalada, verdura... y después le puedes meter ese dátil a tu alimentación, que lo vas a gestionar mucho mejor", defendió.

Acerca de la sal, indicó que "es necesaria para el cuerpo", aunque hay que evitar excesos.

Sobre el tipo de sal, Pablo Ojeda desveló que él prefiere la gorda "porque se puede coger mejor" y, por lo tanto, medir con más precisión.

"La cantidad de sal que podemos tomar es cinco gramos al día, un puñado muy pequeño", subrayó. Al tiempo, añadió que "la sal chiquitita está más refinada y se tiene un menor control sobre ella".