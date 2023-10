Imanol Arias se ha sincerado con Boris Izaguirre y ha expresado que sus hijos "no van a poder ser propietarios". "Van a vivir alquilados, del crédito. Ellos por primera vez van a sentir algo que los seres humanos nos hemos estado negando a nosotros mismos y es que nos sobra gente en el mundo. Científicamente estamos súperpoblados", ha manifestado el actor. Además, Arias ha asegurado que no ha sido un padre duro, y que toda su vida con sus hijos ha tenido "la ilusión de potenciarles en hacer lo que les salía bien".

En lo referente al éxito, el actor ha señalado que "hay que valorarlo como un hecho neto que no controlas". "Simplemente tienes que entenderlo y defenderte un poco de él para mantenerlo. Y la vida se supone que es un fracaso continuo. Si no, no llegarías a cumplir 80 años. Yo tengo 67 y me da igual si me maquillan o no. Tengo lo que tengo", ha añadido.