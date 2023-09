A María Isabel Fernández le diagnostican un dolor en la espalda y la mandaron a casa hasta en tres ocasiones. Lo mismo le sucedió a Manuel Jesús Rubio, que acudió a urgencias por un fuerte dolor en la espalda y también le dieron el alta con una lumbalgia.

Estuvieron unos diez minutos cada uno en hospitales totalmente diferentes. Sin embargo, en ambos casos, se fueron encontrando cada vez peor hasta que fallecieron sin un diagnóstico claro.

"Si se lo hubieran detectado antes se podría haber hecho algo", dice el hermano del hombre fallecido, que critica que le diagnosticaran los médicos una "contractura" debida a una "mala postura". "Ni le hicieron pruebas, ni radiografías ni nada", denuncia ante las cámaras de Más Vale Sábado en este vídeo.

Algo similar ocurrió en el caso de María Isabel Fernández, que acabó falleciendo tan solo siete horas después de su última visita a urgencias: "Ella decía que le dolía en la zona alta del cuello. El médico le dio el alta y le dijo que tenía lumbalgia", denuncia el hijo de la fallecida. "Por una contractura no tienes la piel pálida, no vomitas, no tienes la piel fría y no te quedas sin ganas de caminar", critica, además asegura en el vídeo principal de la noticia que a ella tampoco se "le hizo ninguna prueba" antes de darle "el alta". "Nos fuimos a casa y a las pocas horas mi madre murió".