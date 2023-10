¿Es recomendable cocer la pasta agregando un chorrito de aceite en el agua para que no se pegue? 'Tía Alia' se muestra contundente y afirma que esa creencia es "falsa". Reconoce, no obstante, que ella misma la ha hecho "durante muchos años".

"El aceite y el agua no se llevan bien. ¿Cómo va a venir bien para que la pasta no se peque si no se mezcla con el agua? Lo que hay que hacer es utilizar mucha agua", revela la experta, como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas.

Los conductores del programa Más Vale Tarde le consultan otras dudas, como si es necesario "secarla" con agua fría. "El truco es que la salsa esté preparada, calentita, siempre esperando a la pasta. Cuécela al dente y así la terminas de cocer en la salsa", advierte.