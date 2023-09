Se cumplen diez años desde que Rosario Porto y Alfonso Basterra asesinaran a Asunta Basterra y en Más Vale Sábado analizamos el caso con la psicóloga-forense Ana Isabel Gutiérrez. "Dentro de las tipologías de filicidios, no encaja en ninguno de ellos", explica, ya que no es lo mismo "tener un hijo no deseado, que pelear por tenerlo en un proceso de adopción", tal y como les sucedió a los padres de Asunta.

"Es un caso atípico, muy duro y en el que hay muchos aspectos muy extraños que nunca llegaremos a saber", asegura la experta en el vídeo principal de la noticia, donde la periodista Cruz Morcillo hace luz sobre lo que podría haber pasado: "Asunta fue un capricho del abuelo".