Verónica Chazín ha visitado el plató de Más Vale Sábado para hablarnos de dietas ricas y saludables para el invierno, en las que incluye platos de cuchara y legumbres. "La legumbre no tiene nada de colesterol y las grasas que tienen, que son muy poquitas, son saludables", ha explicado, por eso recomienda incluirlas en nuestra dieta cuando queremos "bajar unos kilitos".

Además, para los niños, ha recomendado otras opciones más amables y divertidas para incluir las legumbres en su dieta, como las hamburguesas de garbanzo, que tritura con harina, pan rallado y especias. Una opción que, en comparación con las típicas hamburguesas de carne, son "bajas en calorías".

"¡Qué rico!", no puede evitar reaccionar Adela González, que riñe a Verónica Chazín: "Estoy en contra de que los nutricionistas digan 'esto es para los niños'. No, los niños son personitas pequeñas que tienen que comer bien. Nada de 'lentejas, si quieres bien y si no, las dejas'. No, te las comes". "Me ha salido la vena madre", ha soltado acto seguido, tal y como puedes ver en el vídeo principal de la noticia.